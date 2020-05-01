الامارات | الرئيس الهندي ينعى نجم بوليوود ريشي كابور

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الهندي ينعى نجم بوليوود ريشي كابور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، الممثل الهندي ريشي كابور، بعد وفاته عن عمر يناهز 67 عاماً.

وقال الرئيس: «لقد كان مملوءاً بالحياة لدرجة تجعل من الصعب تصديق أنه لم يعد موجوداً».

وكتب الممثل الهندي اكشاي كومار تغريدة قال فيها: «يبدو كأننا في كابوس، لقد علمت بهذا النبأ الحزين تواً، قلبي ينفطر». وأضاف «لقد كان أسطورة وزميلاً رائعاً وصديقاً جيداً. قلبي مع أسرته».

Advertisements

وكان قد تم تشخيص إصابة ريشي بالسرطان عام 2018.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news