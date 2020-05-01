- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الهندي ينعى نجم بوليوود ريشي كابور والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، الممثل الهندي ريشي كابور، بعد وفاته عن عمر يناهز 67 عاماً.
وقال الرئيس: «لقد كان مملوءاً بالحياة لدرجة تجعل من الصعب تصديق أنه لم يعد موجوداً».
وكتب الممثل الهندي اكشاي كومار تغريدة قال فيها: «يبدو كأننا في كابوس، لقد علمت بهذا النبأ الحزين تواً، قلبي ينفطر». وأضاف «لقد كان أسطورة وزميلاً رائعاً وصديقاً جيداً. قلبي مع أسرته».
وكان قد تم تشخيص إصابة ريشي بالسرطان عام 2018.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الرئيس الهندي ينعى نجم بوليوود ريشي كابور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.