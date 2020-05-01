الامارات | «التأمل».. رحلة داخلية لاستكشاف أعماق الذات

شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمل».. رحلة داخلية لاستكشاف أعماق الذات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعلم جميعاً أن الذهاب في رحلة حول العالم ليس أمراً ممكناً في هذا الوقت. ولكن، إن كانت هذه الرحلة داخلية تهدف إلى استكشاف أعماق الذات، فاستمتع باللحظة الحالية وجرّب الشعور بالكمال.

يحمل التأمل العديد من المزايا، فهو يشحن الجسم والعقل بالطاقة، ويخفف الشعور بالتوتر والقلق، ويعزز النوم المجدد للنشاط، ويُحسّن الحالة المزاجية. وتقدم مدربة اليوغا والبيلاتس واللياقة البدنية في منتجع وفندق «مونتي-كارلو باي مارينا بورديه»، جميع النصائح المطلوبة، لبدء استكشاف وتطوير هذا النوع من الفنون لتعزيز صحتك الذهنية:

-متى يمكن ممارسة التأمل؟

فور استيقاظك في الصباح وقبل الخلود إلى النوم مباشرةً، يمكنك أن تبدأ الممارسة لمدة قصيرة بين ست وسبع دقائق، ثم تزيد هذه المدة بمرور الوقت.

- أين يمكن ممارسة التأمل؟

ابدأ باختيار مكان هادئ. ويمكنك تخصيص هذا المكان حصرياً لممارسة التأمل، بإضافة سجادة صغيرة ووسادة وشمعة صغيرة، أو بعض البخور على سبيل المثال.

- كيف تبدأ؟

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يعتبر التأمل في وضعية الجلوس هو النوع الأكثر شيوعاً، على الرغم من وجود وضعيات أخرى للتأمل.

اجلس على الأرض، مع تشبيك ساقيك في وضعية اللوتس، وضع أكبر عدد ممكن من الوسائد أو الكتب السميكة في الأسفل، لأن عليك جعل الوركين أعلى قليلاً من الركبتين.

يمكنك أيضاً وضع بعض الوسائد أسفل ركبتيك إذا شعرت بأي شد.

وبعد الجلوس، حاول إطالة جذعك حتى أقصى حدٍ ممكن مع المحافظة على استرخاء الكتفين وارتخاء عضلات البطن. ضع يديك على ركبتيك، مع توجيه الكفين للأعلى باتجاه السماء. أغلق فمك برفق وتنفس من أنفك.

- ما الذي يتم التركيز عليه؟

ابدأ الشعور بجميع أجزاء جسمك الملامسة للأرض، تخيل أن جميع نقاط التلامس هذه هي الأرض التي تحملك. وجرب استخدام هذه الفكرة كأساس لتنمية الشعور بالأمان والثقة.

بعد ذلك، اجعل انتباهك أكثر تركيزاً على بطنك وعلى الضفيرة الشمسية، وحاول جعل هذا الجزء من الجسم مسترخياً. استنشق بعمق يصل إلى قاع الحوض من دون التنفس بقوة.

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