الامارات | فرنسا ومصر: آخر الدواء لعلاج «كورونا» بلازما المتعافين.. بشروط

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ومصر: آخر الدواء لعلاج «كورونا» بلازما المتعافين.. بشروط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الوكالة الفرنسية للأدوية اليوم الخميس أنها أجازت بشروط صارمة استخدام أمصال (بلازما) مرضى كورونا تماثلوا للشفاء لمعالجة مصابين بـ«كوفيد-19» في حالة حرجة.

كما كشفت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، اليوم أيضاً عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس؛ لعلاج الحالات الحرجة.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان، إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

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وأكدت هالة زايد مصر لديها الخبرة الكافية في نقل البلازما، لافتة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة بشتى السبل من خلال البحث العلمي لإيجاد طرق علاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وفي فرنسا، كان السماح باستخدام البلازما يقتصر على التجارب الإكلينيكية كالتي بدأت في السابع من أبريل الجاري بإشراف المساعدة العامة - مستشفيات باريس، والمؤسسة الفرنسية للدم والمعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية. لكن «نظراً إلى خطورة كوفيد-19 ولزيادة فرص نجاة المصابين في حالة خطيرة»، قررت الوكالة الفرنسية للأدوية الإشراف على «استخدام بلازما مرضى تعافوا استثنائياً وبصورة مؤقتة خارج إطار التجارب السريرية الجارية».

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