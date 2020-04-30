الامارات | 145 علاجاً محتملاً لـ «كوفيد-19».. تحت الفحص

شكرا لقرائتكم خبر عن 145 علاجاً محتملاً لـ «كوفيد-19».. تحت الفحص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الاتحاد الدولي لجمعيات ومنتجي الأدوية «آي إف بي إم أيه» اليوم الخميس في جنيف إنه يتم فحص أكثر من 145 مادة دوائية، في إطار سباق شركات الأدوية للتوصل إلى علاجات لمرض «كوفيد-19».

وقال رئيس الاتحاد، توماس سيوني، إن من بين العلاجات المحتملة 77 دواء يتم تطويرها للعلاج من أمراض أخرى، و68 دواء جديداً.

وشدد تنفيذيون من كبرى شركات الأدوية في الإيجاز الصحافي على أن الشركات تتعاون فيما بينها، وتتبادل المعلومات لتسريع وتيرة عمليات البحث والتطوير.

وأضاف سيوني إن أطراف صناعة الدواء، التي تتسم تقليدياً بمنافسة شرسة، يتعاونون معاً.

وتعمل الشركات من خلال سبل مختلفة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 200 ألف شخص منذ ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

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وفي الوقت الذي تسعى يه شركة فايزر للأدوية إلى إيجاد سبيل لوقف الفيروس من التضاعف، وحدت شركتا «سي إس إل بيهرينج» و«تاكيدا» قواهما لتطوير علاج مناعي باستخدام مزيج من الأجسام المضادة من العديد من المتعافين من المرض.

وتعتمد شركات أخرى على الأدوية الموجودة بالفعل. وتجري شركة «أسترا زينكا» تجارب على دواء لسرطان الدم، يتم اختباره لمنع الإصابة بقصور الرئة لمرضى «كوفيد-19».

وتجمع شركة ساندوز بيانات بشأن دواء الملاريا «هيدروكسي كلوروكين»، إذ يختبر كعلاج محتمل لمصابي فيروس كورونا.

وتعهد الاتحاد الدولي لجمعيات ومنتجي الأدوية بالعمل مع الحكومات من أجل عمليات الإنتاج كبيرة للأدوية، وتقديمها بأسعار معقولة.

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