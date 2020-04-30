صبغ الشعر بالفحم ترند في 2020

من بين إتجاهات تسريحات وصبغات الشعر في عام 2020 هو لون الفحم الرمادي والرمادي الأسود. هذا اللون وبحسب خبراء الشعر هو أحدث وأكبر اتجاه لألوان الشعر في السنوات الأخيرة، عكس كل ألوان قوس قزح التي كانت شائعة جدًا مؤخرًا. يبدو شعر الفحم عبارة عن تركيبة متساوية من الفضة والأسود، بلمسة من اللون الأزرق في الخليط.

ما يجب مراعاته قبل الحصول على شعر الفحم

نظرًا لأنّ شعر الفحم يدور حول تحقيق التوازن المثالي بين الفضة والأسود والأزرق لإضفاء مظهر متوهج، فمن الأفضل الذهاب إلى الصالون والإعتماد على خبير الشعر في ذلك، لأنّه قد يكون من الصعب تحقيق هذا المزيج من الألوان لوحدكِ، فهو (الكوافير) من المحتمل أن يستخدم تقنية البلياج. لذا سيدتي عليكِ الإنتظار حتى الإنتهاء من فترة الحجر المنزلي والسيطرة على جائحة كورونا. من أجل الحصول على لون شعر مستوحى من الفحم، ستحتاجين إلى تبييض شعرك أولاً- وإلا لن تظهر النغمات الفضية والزرقاء على الخصلات. كلّ ما كان اللون الأساسي الذي نبدأ به أغمق، كلما استغرق الوصول إلى لون شعر الفحم الذي نريده وقتًا أطول. تجدر الإشارة أنّه بمجرد صبغ الشعر بالفحم، يعني حان الوقت لإجراء بعض التغييرات على روتين العناية بالشعر، لأنّ الشعر المصبوغ يتطلّب رعاية خاصة.

Advertisements

هل ننصحكِ بصبغ الشعر بالفحم؟

صبغ الشعر بالفحم هو في منتصف الطريق بين الأسود والرمادي، ويكون لون شعر الفحم باللونين الأزرق والفضي، وهو جزء من اتجاه الشعر الرمادي. يعيد إتجاه تلوين الشعر بالفحم اختراع 50 لونًا رماديًا مع تأثيرات قزحية ملونة، ولن تمر دون أن يلاحظها أحد. متطورة ومدهشة، وننصحكِ بتجربة هذا اللون الرمادي الداكن فقط إذا كنتِ على استعداد لتبني مظهر جريء وقوي.

للحصول على لون شعر الفحم غير المعتاد، يجب عليكِ أولاً تبييض خصلات شعركِ بغض النظر عن لون شعركِ الطبيعي. لماذا ا؟ لأنّ الحصول على هذا اللون هو أكثر تعقيدًا مما يبدو. لا يناسب لون الفحم هذا الألوان البرتقالية، والتي قد تظهر من خلال الحفاظ على لونكِ الطبيعي تحت أصباغ الفحم. هذا يعني أن هناك حلًا واحدًا فقط: وجود أخصائي تلوين يزيل أصباغ شعركِ مع حمايته قدر الإمكان. سيعتمد مدى جودة لون الفحم على مهارة أخصائي الألوان لديكِ، والمزيج المخصص من الأصباغ الزرقاء والفضية. يمكنهم إعطاء خصلاتكِ لمعانًا يشبه الساتان تقريبًا.

قد يهمك أيضا:

طريقة عمل ربطة الشعر سكرانشي في المنزل من دون ماكينة خياطة

اللون الأحمر البرتقالي موضة هذا الموسم لمحبي الألوان الزاهية