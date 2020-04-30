مكياج ناعم مثالي لشهر رمضان على طريقة نانسي عجرم

يعد المكياج الناعم من أفضل أساليب المكياج لشهر رمضان، فهو يبرز جمال المرأة بطريقة هادئة، تحافظ من خلالها على ملامح وجهها الطبيعية. وتُعتبر الفنانة نانسي عجرم مصدر إلهام رئيسياً لتستوحي منها أجمل مكياج ناعم يلائم الشهر المبارك. وفي هذا المقال، سنعرفك الى طريقة تطبيق مكياج ناعم بأسلوب نانسي عجرم، إضافة الى أبرز خطوط مكياجها.



خطوط مكياج نانسي عجرم

مكياج اللامكياج:

تصر نانسي عجرم دائماً، على اعتماد اللوك الطبيعي والناعم الذي عُرفت به منذ بدايتها الفنية وحتى اليوم، بالتالي فإن مكياج اللامكياج هو أسلوب المكياج الأبرز والأحب على قلب نانسي عجرم، فمن خلالها تبرز جمالها وملامحها الطفولية الناعمة التي جعلتها تدخل جميع القلوب. وفي أحيان أخرى، تعتمد نانسي عجرم المكياج السموكي أو الترابي، لكن بطريقة ناعمة جداً وبألوان خفيفة تظهر جمالها الطبيعي.

تجنب استخدام ظلال العيون الملونة:

في ما يتعلق بمكياج العيون، غالباً ما تعتمد نانسي عجرم ظلال العيون الترابية القريبة الى لون البشرة، في مقدمها البيج والنيود والوردي الخفيف. وفي حال أرادت الخروج قليلاً عن هذه الألوان، نراها تستخدم الظلال البنية أو الذهبية أو البرونزية أو الرمادية، لكن بشكل خفيف غير ظاهر كثيراً للعيان. فالنجمة نانسي عجرم لا تحبذ وضع الألوان القوية على عينيها وإنما تفضل كل ما هو ناعم وبسيط.

أحمر شفاه طبيعي:

ما هو ملاحظ في معظم إطلالات نانسي عجرم، اعتمادها ألوان الروج الطبيعية القريبة الى بشرتها، من بينها البيج والنيود. أما اللون القوي الوحيد الذي تخرج به عن المألوف، هو أحمر الشفاه الأحمر الذي تعتمده في بعض الأحيان مع مكياج عيون خفيف جداً، إلا أنه يجعلها تضج جمالاً وأنوثة.

بشرة مضيئة خالية من العيوب:

الخطوة الأساسية والثابتة في مكياج نانسي عجرم هي البشرة الناعمة والمضيئة والخالية من الشوائب والعيوب، فإضافة الى أنها تولي عناية كبيرة ببشرتها، تعتمد نانسي عجرم مكياج البشرة الطبيعي الذي يرتكز على كريم الأساس القريب الى لون بشرتها، والكونسيلر الأفتح قليلاً، مع اعتماد تقنية الكونتورينغ والهايلايتر بطريقة خفيفة جداً وغير مبالغ فيها.

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طريقة تطبيق مكياج ناعم من نانسي عجرم



في البداية، ضعي كميات قليلة ومتفرقة من كريم الأساس على مختلف أنحاء الوجه، ووزعيها بواسطة الفرشاة، بطريقة متساوية ومن دون تكتلات، مع الحرص على استخدام الفاونديشن بلون قريب جداً الى لون البشرة. من ثم طبقي الكونسيلر بلون أفتح لإخفاء الهالات السوداء والعيوب في منطقة العين، باستخدام البيوتي بلاندر، وضعي فوقه القليل من الباودر الخفيف بواسطة الفرشاة. من ثم، استخدمي ظل العين باللون البيج الوردي على كامل الجفن العلوي، بأسلوب دائري وبواسطة الفرشاة، وطبقي القليل من الظل نفسه على طول خط الرمش السفلي. بعدها، طبقي ظل العين بلون أغمق قليلاً على زاوية العين الداخلية والخارجية.

وبالظل الداكن، قومي بتظليل زاوية العين الخارجية ومنبت الرمش السفلي. حددي داخل العين بالكحل الأسود، وضعي لمسة من الظل البراق على منبت الجفن العلوي وعلى مدمع العين، وارسمي من ثم خط أيلاينر رفيع على طول خط الجفن العلوي. وأكملي إطلالتك باستخدام الماسكرا وأحمر الشفاه النيود الطبيعي، ولمسة خفيفة من البلاش على عظمتي الخدين.

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