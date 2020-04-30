الامارات | تباعد 10 أمتار وبدون غرف للملابس .. قواعد فرنسية جديدة لممارسة الرياضة

شكرا لقرائتكم خبر عن تباعد 10 أمتار وبدون غرف للملابس .. قواعد فرنسية جديدة لممارسة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في الهواء الطلق فقط وعلى بعد 10 أمتار من أي شخص آخر، وضعت وزيرة الرياضة الفرنسي اليوم قواعد جديدة للتدريب والتمارين الرياضية عندما ينتهي الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد في 11 مايو.

وقالت الوزيرة روكسانا ماراسينيانو إن العدائين والدراجين سوف يكونون قادرين على قطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر من منازلهم ولن يعودوا بحاجة لملء استمارة توضح ما يفعلون.

ولكن سوف يتعين عليهم الاحتفاظ بمسافة 10 أمتار على الأقل بين كل رياضي وآخر يتدرب معه.

وقالت ماراسينيانو إن الرياضة بشكل عام سوف يتم السماح بها طالما أنها تمارس في الهواء الطلق، مع وجود الحد الأدنى من المسافة الآمنة بين المشاركين، على ألا يزيد عدد المشاركين على 10 أشخاص .

ولا يمكن استخدام غرف لتغيير الملابس. وبالنسبة للأنشطة في الهواء الطلق مثل التنس أو اليوجا، يجب أن يكون هناك مساحة قدرها 4 أمتار مربعة لكل مشارك.

وبموجب قواعد الإغلاق الحالية ، يُسمح بالتمرين الفردي فقط على بعد لا يزيد على كيلومتر واحد من المنزل، لمدة ساعة واحدة كحد أقصى يوميا.

ونبهت ماراسينيانو إلى أن الرياضات الجماعية والتي تنطوي على تلامس سوف تبقى محظورة في الوقت الحالي، بما في ذلك للمحترفين.

وسيتم تصنيف المناطق أو الأقسام الإدارية في فرنسا البالغ عددها 101 منطقة على أنها "خضراء" أو "حمراء". ومن المقرر أن يكشف مدير الصحة العامة جيروم سالومون عن النسخة الأولى من الخريطة خلال بيانه اليومي بشأن فيروس كورونا.

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