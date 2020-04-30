الامارات | اشتهر في الـ19 من العمر.. وفاة شاعر دنماركي فلسطيني الأصل عن 24 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن اشتهر في الـ19 من العمر.. وفاة شاعر دنماركي فلسطيني الأصل عن 24 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الشاعر الدنماركي الفلسطيني الأصل يحيى حسن عن 24 عاماً وفق ما أعلنت دار نشر «غيلدنديل» اليوم الخميس على حسابها في «إنستغرام».

ولم يكشف عن أسباب الوفاة، لكن شرطة آرهوس ثاني كبرى المدن الدنماركية - حيث كان يعيش يحيى حسن - أكدت للصحافة المحلية أنه تم الاتصال بها أمس الأربعاء للإبلاغ عن وفاة رجل «في العشرينات من العمر».

وقالت الشرطة لمحطة «تي في 2» التلفزيونية: «ليس هناك ما يشير إلى وقوع جريمة».

وأصبح يحيى حسن، وهو ابن مهاجرين فلسطينيين، شهيراً في عام 2013 عندما كان في الـ19، مع إصدار أول مجموعة شعرية تحمل اسمه.

وكتب رئيس دار النشر سيمون باسترناك على «إنستغرام»: «لقد عرفته منذ أن كان في الـ16 من العمر، هذا الفتى اللامع صاحب الموهبة الكبيرة.. أصر يحيى على أن يكون له صوته الخاص والدفاع عن أرضه والعثور على مكانه رغم ما كان يعتقده الناس».

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وتابع: «أصر يحيى على عدم الانحناء لأي شخص.. لم يكن يريد أن يمثل أحداً.. أراد أن يمثّل نفسه».

وعرفت مجموعته نجاحاً سريعاً، وباعت 120 ألف نسخة، وهو رقم قياسي في هذه الدنمارك.

وفي نوفمبر الماضي، أطلق مجموعة جديدة من القصائد. وكان يتصدر عناوين الصحف بسبب مشكلاته مع العدالة وكلامه الجريء أكثر مما هو بفضل براعته في الكتابة.

في عام 2016، حكم عليه بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر بتهمة إطلاق النار على فتى يبلغ من العمر 17 عاماً وإصابته بجروح.

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