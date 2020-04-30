احذر: لا تتناول هذه السمكة.. تصيب بالتسمم وخطورتها تصل إلى الغيبوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حذّر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية في بيان له عبر صفحته على "فيسبوك"، من تناول سمكة الأرنب لما تحتويه من سموم قوية تسمى "هومن".

ووجه المركز رسالة تحذيرية بتوخي الحذر عند شراء أسماك غير معروفة المصدر والامتناع عن صيد هذه الأسماك أو تناولها.

وصلت سمكة الأرنب إلى مياه البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، وتعيش في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة لذلك تعتبر من الأسماك السامة الذي تحتوي على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والنخاع والكبد ويمتد السم ويصل إلى لحم السمكة.

وتتميز بجلد رمادي، وهي من الأنواع المحرم صيدها وبيعيها نظرا لاحتوائها على السموم، فإذا تناولها أحد الأفراد تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال ساعة وقد تتأخر إلى يومين، وفق ما نقل موقعي "edublogs" و"peta" .

وتتمثل أعراض التسمم في التالي:

-آلام البطن.

-الغثيان.

-الإسهال.

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-القيء.

-انخفاض معدل ضربات القلب.

-انخفاض ضغط الدم.

-ضعف العضلات.

-شلل عضلات الجسم.

-تنميل الجسم.

-ضيق التنفس.

وقد يصل خطورتها إلى الغيبوبة ما يستدعي ذهاب المريض للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية فورا.