تشعرك بالجوع أثناء الصيام.. 5 أطعمة تجنبها في وجبة السحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تؤدي بعض الأطعمة لزيادة الشعور بالجوع، وبالتالي لا ينصح بتناولها في وجبة السحور خلال شهر رمضان ويمكن استبدالها بأطعمة أخرى صحية تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء طوال فترة الصيام.. للمزيد اضغط هنا

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