إطلالات مريحة بالتيشيرت القطني من النجمات العربيات

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 أبريل 2020 07:46 مساءً - في هذه الفترة، نبحث جميعًا عن الأزياء المريحة والعملية، سواء للإطلالات المنزلية أو للمشاوير القصيرة التي نقصدها في فترة الحجر المنزلي، ولهذا فقد أصبح التيشيرت كما الملابس القطنية والجينز؛ من أكثر القطع التي نرتديها ونعتمد عليها؛ بسبب أنها مريحة وعملية، واليوم جمعنا بالصور إطلالات متنوعة للنجمات العربيات بالتيشيرتات القطنية البسيطة؛ لتستوحي بعض الأفكار الكاجوال في هذه الفترة، وتنسقي التيشيرت بأساليب عصرية وغير متكلفة، وإليكِ بعض الأمثلة:
درة زروق في لوك منزلي بالتيشيرت:
نسقت درة زروق لوك منزليًا عمليًا ومريحًا، وقد اختارت فيه تيشيرت قطنيًا باللون الأبيض، بقصة واسعة ومريحة، ونسقت معه جينز سكيني أزرق، وأكملت اللوك بحذاء رياضي أبيض، كما أنها اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، وبدا اللوك بشكل عام بسيطًا وغير متكلف، وتستطيعين أن تستوحي منه لإطلالة يومية في الحجر المنزلي.
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صبا مبارك في إطلالة صباحية بالتيشيرت:
تعشق صبا مبارك التنسيقات العملية والشبابية، وهنا شاهدناها في لوك صباحي عملي وأنيق؛ اختارت فيه تيشيرت قطنيًا باللون الزيتي العسكري، ونسقت معه جينز سكيني بخصر عالٍ باللون الأبيض، وأكملت الإطلالة بحذاء كاحل مزيّن بالأربطة باللون الزيتي أيضاً.
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كارلا حداد في تنسيق عصري بالتيشيرت:
إن كنتِ تبحثين هذه الفترة عن تنسيق عصري، ومريح وعملي في الوقت نفسه بالتيشيرت؛ تستطيعين أن تستوحي من إطلالة كارلا حداد المميزة؛ التي اختارت فيها التيشيرت الأبيض القطني مع بنطلون من الجلد اللامع باللون الأسود، وأكملت اللوك بحذاء رياضي باللونين الأبيض والأسود من أديداس Adidas.
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دانييلا رحمة في تنسيق مريح بالجينز:
إطلالات شبابية مريحة وعملية تعتمدها دانييلا رحمة في معظم المشاوير اليومية، مثل هذا اللوك؛ الذي اختارت فيه بنطلون جينز أزرق ممزقًا بتصميم شبابي، ونسقت معه تيشيرت قطنيًا باللون الأسود، بقصة واسعة ومريحة، وأكملت اللوك بحذاء رياضي باللون الزهري الفاتح.
تنسيقات عملية ومريحة بالتيشيرتات القطنية على طريقة النجمات العربيات، شاهدي الصور واستوحي أجمل الأفكار الشبابية لإطلالاتك في المنزل وخارجه.
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