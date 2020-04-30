كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 أبريل 2020 07:46 مساءً - عندما نفكر في فستان السهرة المثالي، أول ما يخطر على بالنا هي التصاميم التي تجعلنا نبدو أكثر نحافة ورشاقة، والموديلات التي تنحت الخصر وتجعل قوامنا يبدو أنثويا ومتناسقا، وهذا ما تفعله أحلام، حين تبحث هي أيضاً عن فساتين السهرة الخاصة بها، ولهذا، وإن لاحظتن، فهي غالباً ما تختار التصاميم المزينة بحزام، والكفيلة بنحت الخصر وجعل القوام يبدو أكثر تناسقاً وجمالاً. ولهذا فقد جمعنا لك بالصور فساتين مع حزام الخصر بأسلوب أحلام، لتستوحي بعض الأفكار.



فستان ماكسي أبيض مزين بحزام على الخصر اختارته أحلام:

فستان أبيض بتصميم عصري اعتمدته أحلام





إطلالة جمعت بين الأناقة والعصرية اعتمدتها أحلام مؤخراً، وقد اختارت فيها فستان ماكسي مصنوعا من قماش الموسلين باللون الأبيض بقصة القميص مع أكمام طويلة وكشاكش ناعمة عند منطقة الصدر، وقد كانت حريصة على تزيين اللوك بحزام خصر من الجلد الأسود، حتى تكسر انسدال الفستان بشكل واسع، وأكملت اللوك بحذاء كعب كاحل عال مزين بالأربطة، وحقيبة كتف صغيرة باللون الفضي.

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إطلالة ناعمة في فستان أسود من ديور اعتمدتها أحلام:

أحلام في فستان أسود من ديور



إطلالة ناعمة وأنثوية اعتمدتها أحلام هنا، حيث اختارت فستان ماكسي من ديور Dior مصنوع من قماش الدانتيل باللون الأسود بقصة ناعمة وراقية، وقد زينت خصره بحزام من الجلد الأسود له بكلة معدنية ذهبية على شكل حرف D، واختارت معه حقيبة يد ميتالك من ديور أيضاً.

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أحلام تبرز نحافة خصرها في هذا الفستان الأخضر:

فستان أخضر أبرز نحافة خصر أحلام من خلال الحزام العريض





اعتمدت أحلام إطلالة مميزة على المسرح أبرزت من خلالها قوامها الممشوق وخصرها النحيف، وذلك باختيارها فستان ميدي مميز باللون الأخضر من زهير مراد Zuhair Murad مصنوع من قماش الترتر البراق بقصة أنيقة، والملفت في اللوك كان الحزام العريض المصنوع من الساتان الذي التف حول خصرها وأبرز نحافته، وكانت قد أكملت اللوك بصندل أسود كعب عال.

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فستان من التول تألقت به أحلام:

فستان مميز من التول مع حزام رفيع على الخصر اختارته أحلام



تألقت أحلام في إطلالة فاخرة وأنثوية، ذكرتنا بإطلالات الملكات، حيث أنها اختارت فستانا من التول الأسود المطرز بالخيوط الفضية بقصة فاخرة ومميزة، وقد أضافت على اللوك لمسات من العصرية، من خلال الحزام الجلدي الرفيع الذي زين خصرها، والذي أبرز نحافته وتناسق قوامها أيضاً.



فساتين مع حزام الخصر بأسلوب أحلام، اعتمدتها في مناسبات مختلفة منها الكاجوال ومنها الرسمي. شاهدي الصور واستوحي بدورك بعض الأفكار الملفتة.

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