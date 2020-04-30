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صيحات بدلات واسعة للعمل بعد كورونا

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 أبريل 2020 07:46 مساءً - هيمنت صيحة  البدلات الواسعة على مجموعات الأزياء الجاهزة وجمعت بين الأناقة والقصات العملية المريحة.
شاهدي مجموعة صور موديلات بدلات واسعة صيفية واستعدي للعودة الى المكتب بعد إنتهاء أزمة .

تابعي المزيد:بدلات رسمية موضة ربيع 2020 من وحي الفاشينيستا المحجبات

 


بدلات واسعة مخططة موضة الموسم


 

PAUL &JOE
PAUL &JOE



شقت البدلات المخططة طريقها إلى مدرجات عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، القطع ذات الطابع الرجالي المطبعة بالتقليمات العامودية تألقت بها عارضات ماركة بول آند جو Paul & Joe وتأتي هذه الصيحة لتخدم اطلالات قصيرات القامة.
 



بدلات واسعة مزينة بحزام موضة 2020

 

OSMAN
OSMAN




حرص المصممون على تزيين البدلات الرسمية الواسعة بأحزمة من نفس اللون والخامة مما أضفى عليها لمسة أنثوية تجمل القامة لا سيما اذا كانت على شكل الساعة الرملية، من جهتنا نرشح لكِ الموديلات التي حملت توقيع Agnona وOsman.


تابعي المزيد:بدلات رسمية موضة ربيع 2020 من وحي الفاشينيستا المحجبات

 



بدلات واسعة موردة موضة ربيع 2020
 

MISSONI
MISSONI



انفحي اطلالتك الرسمية بلمسة ربيعية مشرقة وتبني موضة البدلات المغلفة بطبعات الورود الرقيقة والملونة كما في القطعة التي جلبناها لكِ من مجموعة ماركة ميسوني Missoni، نسقيها مع توب أبيض وحذاء بيج بلون الجلد.

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بدلات واسعة بياقات عريضة لاطلالة المكتب

 

JW ANDERSON
JW ANDERSON



أعادت كبريات الدور موضة البدلات المصممة بياقات عريضة إلى الواجهة، الصيحة التي تناسب صاحبات الجسم النحيل أطلت بها عارضات ماركة روشاس Rochas وJW Anderson وفندي Fendi.
 

 


الجاكيتات الطويلة الأبرز في صيف 2020

 

 

ELIE TAHARI
ELIE TAHARI


انتشرت هذا الموسم موضة البدلات المؤلفة من جاكيتات طويلة بعضها يصل إلى منتصف الفخذ مثل الموديلات التي قدمتها أسماء كبيرة مثل Agnona وإيلي تهاري Elie Tahari ونرشحها لصاحبات القوام الكمثري.

تابعي المزيد:أبرز موديلات بدلات بيضاء موضة هذا الموسم!

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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