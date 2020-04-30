عبايات ربيعية لرمضان من وحي بسمة آل عيسى

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 أبريل 2020 07:46 مساءً - تأنقت بسمة آل عيسى، مدونة الموضة والجمال، بعدة عبايات أنيقة وشبابية لفصل الربيع الحالي، يمكنكِ التجمُّل بها في رمضان أو بإطلالاتك البسيطة، فإليكِ أبرزها.
العبايات البيضاء
تفضِّل النساء كثيرًا ارتداءَ العبايات البيضاء بأنواعها، ومن أبرز عبايات بسمة، ارتدت عباية مزينة بالبني ومطرزة بالذهبي مع حجاب بني، وأطلّت بعباية بيضاء مزيّنة من المنتصف برسمة الخيوط السوداء، وظهرت بعباية مزيّنة بمعيَّنات ذهبية أنيقة ومناسِبة لشهر رمضان.
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العبايات الزَّهْرِيَّة
وان كنتِ من مُحِبَّات اللون الزهري، فيمكنكِ التأنُّق بعباية زهرية سادة مع فستان أبيض مزيّن بطبعات الزهور، أو اختيار عباية زهرية مزيّنة بالأسود من الأسفل مع حجاب أسود، أو تنسيق عباية زهرية بسيطة مع حزام وحقيبة باللون الأبيض لإطلالة مفعمة بالحياة.
العبايات السماوية
ومن أبرز الألوان الربيعية السماوي الفاتح، لذا تجملت بسمة بعباية سماوية مزيّنة بالمعيَّنات البيضاء، وأخرى أكثر شبابية مزيّنة بزهور اللون الوردي، مع حجاب وحقيبة باللون الزهري.
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