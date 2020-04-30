موديلات قفاطين مطرزة موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 أبريل 2020 07:46 مساءً - لا يمنعك الحجر المنزلي اليوم من اختيار اجمل القفاطين التي سترتدينها خلال شهر رمضان المبارك، لتكون اطلالتك مميزة في هذا الشهر.





من هنا، ومن خلال متابعتنا لصفحات الفاشينيستا العربيات على مواقع التواصل الإجتماعي وعلامات القفاطين والعبايات، لاحظنا أن الصيحة الأبرز لهذا الربيع والصيف هي القفاطين المرصعة والمطرزة بطرق آسرة مختلفة.

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اجمعي التطريز بالشك الفاخر

القفطان المطرز





القفاطين الأكثر رواجاً وشعبية راهناً هي تلك ذات التطريزات على شكل زخرفات مميزة، منها ما تزين بالقفطان بالكامل ومنها ما تضاف اليه بطريقة ناعمة وبسيطة. كذلك، قفاطين لافتة للغاية نالت إعجابنا هي تلك المرصعة بقطع صغيرة لامعة من الخرز والترتر، وثمة تصاميم أخرى تجمع بين الإثنين بأسلوب راقي ومبهر للغاية.



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أي من هذه القفاطين ستبدو رائعة في كل الإفطارات التي ستذهبين اليها وحتى في العيد. اختاري ما يناسب ستايلك وأسلوبك باللون الذي يناسب سحنتك. لكن ما يجب أن تضعينه في الحسبان هو عدم المبالغة، أي أن تنتقي التصميم الذي يجمع الرقفي بهاتين الصيحتين أو إحداهما لأن بعض من هذه القفاطين قد يذهب الى أبعاد المبالغة في التطريز ما يجعلها تفقد رونقها وفخامتها وأناقتها.



تطريزات من الشرق





القفطان المطرز



مثل هذه التصاميم تكون في العادة مستوحاة من الطراز الشرقي ولكنها تتحلى بروح عصرية فريدة، متجدّدة بامتياز، بملامح أنثوية، وألوان تعكس روح المصمّم بأسلوب راقٍ رفيع وصيحات لونية تنوّعت بين القوية والرومانسية وتتزين بالتطريز اليدوي الذي حاكه نخبة من المحترفين، وحبات الباييت التي تضفي على خامات الحرير الخالص والشيفون والكريب والأورغانزا غنى مترفاً، بهدف إبراز القفطان بشكل يرضي كل الأذواق، أما حبات الكريستال فتزيد من توهج التصاميم وتعزز وحي حكايات شرقية غامضة.

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