كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 أبريل 2020 07:46 مساءً - عرفت النجمة حلا الترك ببساطتها وعفويتها واليوم تطل عبر برنامج يا حلاوتهم في رمضان 2020 . محبوبة من فتيات جيلها حتى أنهن يتبعن نفس خطواتها للتألق بم

اليوم سنتابع خطوات النجمة للحصول على مكياج ناعم يليق بالجميع فتابعي الحيل البسيطة وشاركينا رأيك بهذا المكياج .

مكياج ناعم على طريقة حلا الترك

حلا الترك

تنصح حلا متابعيها بضرورة العناية بالبشرة كخطوة أولى وقبل المكياج لتظهر جمال بشرتها عليك أنت أيضاً بمراعاة هذه النصيحة فإذا كنت تعانين من هالات سوداء عليك باستعمال الـ eye patches أو لصقات تحت العين لترطيب محيط العينين ومنحمها النضارة والتقليل من مظهر السواد الذي يزداد مع هذا الشهر الفضيل مع السهر والتعب.

اتركي جيل تحت العينين مدة 15 دقيقة،بعدها رشي التونر عل وجهك لترطيب البشرة، اتركيه قليلاً حتى يجف.

ابدئي بخطوات المكياج :

والتي تتمثل بتوزيع البرايمر على منطقة الـ t-ZONE أي المناطق الدهنية في الوجه والتي ترطب البشرة في نفس الوقت.

أي المناطق الدهنية في الوجه والتي ترطب البشرة في نفس الوقت. بعدها استعملي كريم أساس ووزيعه بطريقة بسيطة وعلى شكل نقاط على كامل الوجه .

استخدمي فرشاة الدمج لمد كريم الأساس على الوجه أو أي فرشاة أو بلندر معتادة عليها ولا تنسي توزيع الأساس على عنقك حتى لا تظهر بلون مختلف عن وجهك.

في حال استعملت كريم الأساس ذو التركيبة العالية التغطية فأنت لست بحاجة لاستعمال الكونسيلر.

وزعّي البودرة الحرة على كامل الوجه لتثبيت الفونديشين.

استعملي برايمر الحواجب قبل تعبئة الحاجبين وتغطية الفراغات بشكل طبيعي .

ضعي البرونزر بشكل خفيف لتحافظي على مظهرك الناعم.

القليل من بودرة الخدود على عظمتي الخد .

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لظلال العيون ضعي بودرة أسفل عينيك لتتجنبي اتساخ الأساس .

وزعي لون ظلال وردي على كامل الجفن بشكل دائري.

ضعي الماسكرا على الرموش العليا والسفلى.

لشفتيك اختاري لون أحمر شفاه وردي ناعم .

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