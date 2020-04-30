أفضل الزيوت للأظافر الجافة... طبقيها في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 أبريل 2020 07:46 مساءً - عوامل عديدة تؤدي الى جفاف الأظافر والجلد المحيط بها، مثل الطقس الجاف وغسل اليدين المتكرر... ما يسبب أيضاً تلف الأظافر وعدم نموها بالشكل المطلوب، ويؤثر سلباً على البشرة المحيطة بالأظافر. بالتالي، فإن ترطيب الأظافر والبشرة المحيط بها بأحد الزيوت الفعالة يعد خطوة أساسية في روتين العناية بالأظافر، ولذلك سنعرفك في هذا المقال الى أفضل الزيوت المرطبة للأظافر الجافة والجلد المحيط بها لتنعمي بأظافر صحية ومتألقة.



Essentials Solar Oil Care Pen

Essentials Solar Oil Care Pen



يحتوي زيت الأظافر هذا على زيت اللوز الحلو وزيت الجوجوبا وزيوت نخالة الأرز، إضافة الى الفيتامين E، وهي مكونات طبيعية فعالة جداً في تغذية وترطيب الأظافر والجلد التالف المحيط بها، كما تساهم في التخلص من الجلد الميت الذي يتواجد غالباً حول الأظافر. كما يأتي على شكل قلم محمول ليسهل عليك عملية وضعه على الأظافر.

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Revitalize Cuticle Oil Milk and Honey

Revitalize Cuticle Oil Milk and Honey



يتميز هذا الزيت المخصص للأظافر والجلد المحيط بها، برائحته الخفيفة والمنعشة، إضافة الى تركيبته التي تعد مزيجاً من الزيوت والفيتامينات المرطبة والمغذية للأظافر والبشرة المحيطة بها، وستلاحظين الفرق من الاستخدام الأول، لا سيما إذا كنت تعانين من جفاف الأظافر والبشرة الشديدين.



Neem Nail & Cuticle Pen

Neem Nail & Cuticle Pen



يحتوي زيت الأظافر هذا على مستخلص أوراق النيم وزيت بذور المشمش، اللذين يمتلكان قدرة كبيرة على ترطيب الأظافر والجلد المحيط بها، وتعزيز نمو الأظافر. وهو يأتي على شكل قلم يساهم في تشكيل الجلد المحيط بالاظافر ودفعه الى الخلف، مما يمنحك أظافر أنيقة ومتألقة.

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Cuticle Rehab Oil Balm

Cuticle Rehab Oil Balm



تركيبة زيت الأظافر هذا فريدة ومثالية، حيث ينزلق على الأظافر والجلد بسهولة من دون أن يترك أي بقايا دهنية على الظفر أو البشرة المحيطة به. وهو يحتوي على الألوفيرا وزيت القرطم (العصفر) وزيت الفيتامين E، وهي مكونات تساعد في تهدئة البشرة المتقشرة حول الأظافر وترطيب الأظافر الجافة. كما يتميز بعبوته العملية التي لا يمكن أن تتسرب أو تنسكب في حقيبتك.



Nail and Cuticle Shea Oil

Nail and Cuticle Shea Oil



بفضل تركيز نسبة 30 في المئة من زيت الشيا موجود في تركيبته، يعمل هذا الزيت سهل الاستخدام، على ترطيب وتنعيم الأظافر والبشرة المحيطة بها الأكثر جفافاً، وذلك من الاستعمال الأول، حيث ستلاحظين الفرق بشكل فوري.

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