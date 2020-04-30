سيرين عبد النور تعتمد دائماً الإطلالات الأنثوية التي تناسبها وتناسب جمالها الناعم، وتحاول تنسيق هذه الإطلالات حسب المناسبة، ولهذا كثيراً ما نشاهدها في شهر رمضان في إطلالات شرقية ذات طابع محافظ، تميل بها الى النمط التقليدي، لكن دائماً مع لمسات من العصرية. واليوم جمعنا بالصور إطلالات رمضان من سيرين عبد النور، لتستوحي منها بعض الأفكار المميزة والأنثوية التي تعجبك وتناسبك خلال الفترة القادمة.



سيرين عبد النور في إطلالة ناعمة في فستان باللون الزهري:



اختارت سيرين عبد النور هنا إطلالة ناعمة ومحتشمة في فستان ماكسي باللون الزهري، تصميمه ذو نمط شرقي أنيق مع أكمام منفوخة وحزام يحدد الخصر وتنورة كلوش وصل طولها حد الأرض. وقد نسقت معه حقيبة كتف بتصميم عصري باللون الأحمر من سانت لوران Saint Laurent وحذاء باللون البيج الفاتح.



جلابية زرقاء اعتمدتها سيرين عبد النور:



إطلالة رمضانية مميزة اعتمدتها سيرين عبد النور، وكانت عبارة عن جلابية باللون الأزرق التركواز الغني، بقصة أنيقة مع أكمام طويلة واسعة وتنورة منسدلة، مزينة من الأمام بالشراريب التي أضفت عليها لمسات شرقية، وقد زينت اللوك بحقيبة كلاتش باللون الأبيض وأقراط بارزة على شكل ورود.



فستان من الدانتيل الرمادي من ديور اختارته سيرين عبد النور:

بإمكانك أن تستوحي من هذه الإطلالة التي اعتمدتها سيرين عبد النور لمناسبات شهر رمضان، وقد اختارت فيها فستانا ناعما من الدانتيل باللون الرمادي من ديور Dior بقصة ناعمة وأنيقة مع أكمام متوسطة الطول وتنورة كشكش وصل طولها حد الكاحل. وقد نسقت معه حقيبة يد مزركشة وصندل كعب عال باللون الفضي الميتالك.

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سيرين عبد النور في فستان أحمر من زهير مراد:



أطلت سيرين عبد النور بلوك فاخر وإطلالة ساحرة اختارت فيها فستانا أحمر من زهير مراد Zuhair Murad من قماش التول المطرز، بتصميم شرقي لافت وأنثوي محدد الخصر مع أكمام طويلة تدلت على الأرض. وقد نسقت معه مجوهرات ماسية فاخرة.

إطلالات رمضان من سيرين عبد النور جمعناها لك بالصور من مناسابت مختلفة، تألقت بها في الفترة الماضية، استوحي بعض الأفكار لتتألقي بأسلوب أنثوي وراق.

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