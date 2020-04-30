الامارات | العصابات تتكيف مع "كورونا"..المخدرات في علب الوجبات السريعة

شكرا لقرائتكم خبر عن العصابات تتكيف مع "كورونا"..المخدرات في علب الوجبات السريعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستخدم العصابات الإجرامية عمال توصيل الوجبات السريعة لتسليم المخدرات الترفيهية للأشخاص المحجورين في المنزل بسبب تدابير الإغلاق المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وفق ما أعلنت وكالة الانتربول الخميس.

وأوضحت الانتربول في بيان إن الكوكايين والماريجوانا والكيتامين والإكستاسي من بين المخدرات التي تنقل في علب البيتزا أو حاويات الوجبات الجاهزة الأخرى في دول منها إيرلندا وماليزيا وإسبانيا وبريطانيا.

وأصدرت الوكالة "إشعارا أرجوانيا" لتحذير وكالاتها الأعضاء البالغ عددها 194 من "طريقة العمل الجديدة" هذه التي تعتمد على عمال توصيلات يستخدمون دراجات هوائية أو دراجات نارية أو سيارات.

ومع بقاء مستهلكي المخدرات والتجار في المنازل مثل بقية المجتمع في العديد من البلدان، يستغل بعض السائقين هذا الوقت لتحقيق ربح سريع فيما يتظاهر بعض التجار بأنهم عمال توصيلات، كما جرى استغلال بعض العاملين في مجال تسليم الطعام من دون معرفتهم.

وقالت الانتربول "في ماليزيا، اتصل رجل توصيلات في منطقة غومباك في كوالالمبور بالشرطة وطلب منها التحقق من الطرد الغذائي الذي أوكل مهمة توصيله بعدما اشتبه بأن به شيئا مريبا".

وتابعت "كلف هذا الشاب تسليم طلبية واحدة من الخبز الهندي المسطح، لكن الطرد كان يزن حوالى 11 كيلوغراما".

وفي إسبانيا، ألقي القبض على سبعة أشخاص تظاهروا بأنهم عمال توصيل في أليكانتي وفالنسيا بعد العثور على مخدرات في جيوب خفية لحقائب الظهر المخصصة لتسليم الطعام.

أما في إيرلندا، فعثرت الشرطة على ثمانية كيلوغرامات من الكوكايين ومسدسين مخفيين في علب البيتزا.

وقالت الإنتربول "إن عمليات الإغلاق على مستوى الدول ساهمت بشكل كبير في زيادة طلبيات الطعام إلى المنزل"، وهذا الأمر يوفر الغطاء المثالي لعمليات توصيل المخدرات إلى متعاطيها.

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