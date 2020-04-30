الامارات | رضيع عمره 19 يوما أصغر متعافي من "كورونا" في الفلبين

شكرا لقرائتكم خبر عن رضيع عمره 19 يوما أصغر متعافي من "كورونا" في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم أن رضيعا، أطلق عليه والديه اسم لاعب كرة السلة الأميركي الراحل كوبي برايت، أصبح أصغر متعافي من فيروس كورونا.

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روساريو فيرجيري إن الرضيع كوبي خرج من مستشفى الأطفال الوطني، بعد 11 يوما من إصابته بالفيروس.وأضافت" تحية للطاقم الطبي الشجاع في مستشفى الأطفال الوطني، الذي اعتنوا بالرضيع كوبي بلا كلل، أصغر متعافي من فيروس كورونا" موضحة" لقد تعافى من الفيروس وهو يبلغ من العمر 19 يوما فقط.

وأوضحت فيرجيري أن أكبر متعافي من فيروس كورونا في الفلبين كان رجل يبلغ من العمر 95 عاما، وكان محتجزا في مستشفى بمدينة مانداليونج.

وسجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 8488 حالة. وارتفعت حالات الوفاة لتصل إلى 568 حالة، بعد تسجيل 10 حالات وفاة. وقال فيرجيري إن من بين المرضي 25 طفلا أقل من عام، توفى اثنان منهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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