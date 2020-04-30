أمور لا تتحدثي عنها في اللقاء الأول مع الشريك

المقابلة الأولى بين الشريكين يكون لها طابع خاص، ولكي ينجح هذا اللقاء الأول، هناك بعض الأمور التي عليكِ تجنب الحديث عنها، ووضعها بالاعتبار، لترك انطباع جيد لدى الطرف الآخر، وبالوقت نفسه يتحقق نوع من التوازن في الحوار بينكما.

لا تتحدثي عن نفسكِ طوال الوقت

واحدة من أكثر الأمور أو الاخطاء الشائعة عند المقابلة الأولى، هو أن تتحدثين طوال الوقت عن نفسكِ فقط، دون أن تتركين الحوار يسير في الحديث عن الطرف الآخر، مما يزعجه كثيرًا، وبالوقت نفسه لن تعرفين عنه الكثير من الأمور.

الحديث عن مخاوفكِ

الحديث عن مخاوفكِ مرحلة متأخرة من الممكن أن تبوحي بها بعد الارتباط، وليس في أول لقاء بينكما، خاصًة أنه يعكس بعض من قلة الثقة بالنفس، وقد يتيح للآخر انطباعات غير حقيقة عنكِ.



التصرف بطريقة درامية

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وعادًة ما تتصرف الصبايا على وجه الخصوص بهذه الطريقة، وهي المبالغة في ردود الفعل عند حدوث أي شيء، لأنها تعتقد خطأ أنه ربما يعكس ذلك نعومة شخصيتها، لكن عزيزتي الامر سوف يأتي بنتيجة عكسية.



الحديث عن الجنس

واحدة من الأمور الجريئة التي لا يمكن أن تتطرقي إلى الحديث فيها نهائيًا بالفترة الأولى بالتعارف، وليس فقط في المقابلة، لأنها ستكسر الحدود بينكِ وبين الرجل، وستترك انطباع سيئًا عنكِ.



الحديث عن لقاءاتكِ السابقة

الرجل لا يرغب على الإطلاق أن يعرف الحديث عن لقاءاتكِ السابقة في أول مقابلة بينكما، خاصًة أن ذلك يعكس نوع من عدم الاحترام، بأن تجلسين مع الرجل، وتتحدثين عن آخرين.

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