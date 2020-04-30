"لابسه قصاقيص سجاد".. الشيف الشربيني يعلق على إطلالة مفيدة شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نور إبراهيم

كعادته، سادت أجواء من المرح والفكاهة بين الشيف شربيني والمذيعة مفيدة شيحة خلال حلقة اليوم السابع من برنامج "الشيف ومفيدة" المذاع على فضائية "سي بي سي".

ظهرت مفيدة وهي ترتدي عباءة مقلمة بألوان متعددة بها قصة من الوسط، ليعلق عليها الشيف شربيني قائلا :"زمان أمي كانت بتلم الحاجات القديمة وتقصها شرايط وتديها لبتاع السجاد".

ردت عليه مفيدة ‘قالت :"انا بقى خدت الشرايط وعملت العباية".