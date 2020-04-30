5 أطعمة تعوض الجسم فقدان المياه أثناء الصيام.. احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم
يحتاج الجسم إلى ترطيب في الصيف، وبسبب ساعات الصيام الطويلة يحتاج الجسم أن يعوض ما يفقده طوال اليوم من مياه، فمن المفترض أن يشرب الشخص ما بين 2.5 و3 لترات من الماء.
وينصح الأطباء بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من المياه حتى تحفظ الجسم رطب طوال فترة الصيام، وننسر لكم أبرز الأطعمة التي تحتوي على مياه بحسب ما نشرها موقع "جولف نيوز".
البطيخ:
يحتوي البطيخ على 92 في المئة من الماء، بالإضافة إلى الملح والكالسيوم والمغنسيوم وهي مكونات ضرورية لترطيب الجسم بعد يوم صيام طويل، بجانب المياه.
الحليب:
الحليب بكل أنواعه سواء الألبان، أو حليب اللوز أو جوز الهند أو الشوفان، يعوض الجسم المياه المفقودة ويحافظ على مستويات ترطيب الجسم.
الشوربة:
وجود طبق الشوربة على الفطار فهي ترفع مستويات الطاقة، وتبقي الجسم رطب.
الفاكهة:
اختار الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من المياه مثل البطيخ والبرتقال والتفاح والأناناس، سواء تناولها قطع أو عصير أو سموزي، ويفضل عملهم بالمياه وليس اللبن، فالماء تبقي الجسم رطب لفترة أطول.
الخس:
يحتوي الخس على 96 في المئة من الماء، ويفضل وضعه في طبق السلطة دائمًا إلى جانب الخيار والطماطم لأنه يساعد على ترطيب الجسم بشكل كبير.
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