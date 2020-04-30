7 اتجاهات كلاسيكية لعارضات الأزياء صمدت أمام اختبار الزمن

أصبح تأثير عارضات الأزياء على مشهد الموضة قويًا بدءًا من فترة التسعينات، حيث حملت العديد من العارضات لقب السوبر موديل أمثال ناعومي كامبل وسيندي كراوفورد وكيت موس وغيرهن، وأصبحت معظم النساء يرغبن في تقليد إطلالاتهن، وبمقارنة خزانة أزياء أشهر العارضات في تلك الفترة وأشهر عارضات الوقت الحالي أمثال كايا جربر والشقيقتين حديد وإلسا هوسك، رصدنا 7 اتجاهات كلاسيكية صمدت أمام اختبار الزمن، اكتشفيها معنا:

قميص التيشرت الجرافيكي

من المؤكد أن التيشرتات البيضاء البسيطة ستكون دائمًا النمط الأكثر شيوعًا، لكن القمصان الجرافيكية خاصة تلك المطبعة بالشعار أثبتت شعبيتها على مدى العقود، لكونها سهلة الارتداء وأنيقة.

بنطلون الجينز بقصة مستقيمة

تأتي اتجاهات الجينز بسرعة وتغيب، لكن القصة المستقيمة لا تزال الخيار الأكثر أناقة وأمانا، ويمكن ارتداؤها ببساطة مع تيشرت أبيض وزوج من الأحذية المسطحة.

اللوفر

ترتدي العارضات الكعب العالي لفترات طويلة أثناء العمل، لذلك ليس من المستغرب رؤيتهن خارج العمل بأحذية مريحة كأحذية اللوفر أو الأحذية الرياضية.

فساتين ميدي بنقشة زهور

في فصلي الربيع والصيف تعد الفساتين الميدي المطبعة بالورود القطعة الأكثر توفرا في السوق لأنها تحظى بشعبية كبيرة، وعامًا بعد عام لا تزال صامدة أمام اختيار الزمن مع تغيير طفيف في صورتها الظلية.

سترات الكارديغان القصيرة

من المؤكد أن سترة الكارديغان القصيرة هي من الاتجاهات السائدة حاليا، إنها آمنة وكلاسيكية ومتنوعة ويمكن تنسيقها مع أي شيء.

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سترات البلايزر الجلدية

سترات الموتو الجلدية وسترات البومبر رائعة، لكنها لا تبدو أنيقة وجذابة مقارنة بسترات البلايزر الجلدية، والتي يمكن ارتداؤها كجزء من إطلالة كاجوال مثل بنطلون الجينز والأحذية الرياضية.

بدلة البنطلون

تجيد العارضات ارتداء بدلات البنطلون بأناقة وذكاء، ومن المحتمل أن يكون هذا السبب الذي يجعل هذا الاتجاه خالدا وصامدا أمام اختبار الزمن.

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