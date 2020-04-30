عودة الأحذية الرياضية بنمط "الريترو" بقوة إلى ساحة الموضة

شهدت ساحة الموضة في الآونة الأخيرة عودة الأحذية الرياضية بنمط الريترو بقوة، وبعيدا عن أنماط العلامات الأكثر شعبية حاليا أمثال Allbirds و Vejas، وكونفيرس وفانس، استطاعت العلامة الأمريكية "New Balance" أن تحتل مركز الصدارة بحذائها الجديد "New Balance 530". وتأسست الماركة الأمريكية في عام 1906، وتعتبر واحدة من أكبر وأقدم الشركات المصنعة للأحذية والملابس الرياضية في العالم، وقد سطع نجمها للمرة الأولى على مشهد الموضة في أواخر الثمانينيات، عندما أطلقت حذاء 574 والذي سرعان ما حصد شعبية واسعة.

ومنذ ذلك الحين، انحسرت شعبية العلامة الأمريكية، ولكن مع إطلاق نمط جديد "New Balance 530" في ديسمبر/كانون أول الماضي، عادت العلامة التجارية إلى قائمة العلامات الرياضية المفضلة لدى أشهر المؤثرات وعشاق الموضة.

ويأتي الحذاء الجديد بصورة ظلية مكتنزة، مزينا في الجانب بشعار الماركة الأمريكية "N"، وهو تصميم عصري لأحد أحذية الجري الكلاسيكية للعلامة التجارية؛ وقد رصدناه بالفعل على أشهر المؤثرات من لوسي ويليامز إلى بيرنيل تايسبك وإميلي أوبرغ.

ويأتي الحذاء في ظلال اللون الأبيض الأكثر شحوبًا، ويبدو رائعا عند تنسيقه مع كل شيء بدءا من البدلات الرياضية إلى البدلات الرسمية وأيضا مع الفساتين الصيفية، وهو ما يفسر سبب نفاد الحذاء في ظلال الألوان الشاحبة في مختلف متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

ولاحظت علامة آسوس، التي قامت بعرض الحذاء الجديد في ظل الأبيض حصريا في متجرها الإلكتروني في وقت سابق من هذا العام، زيادة بنسبة 40% في عمليات البحث عن العلامة التجارية مقارنة بالعام الماضي، كما نفد الحذاء الجديد من مخازنها في غضون شهر من إطلاقها.

وشهدت شركة Schuh لبيع الأحذية بالتجزئة أيضًا زيادة واضحة في الطلب على حذاء 530 من نيو بالنس خاصة بين السيدات على مدار الأشهر القليلة الماضية، كما أكدت منصة البحث عن الأزياء Lyst في تقرير أن نمط "530" من نيوبالنس هو واحد من بين أفضل 5 أنماط رياضية الأكثر بحثًا خلال الشهر الماضي.

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