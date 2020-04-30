بعد تحذير "الصحة".. هذا ما يفعله الإكثار من استخدام الكحول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، نصيحة جديدة للوقاية من فيروس كورونا، بعدما انتشرت العديد من النصائح الخاطئة.

وقال الدكتور إيهاب عطية المدير العام للإدارة العامة لمكافحة العدوى، لمصراوي، إن الأولوية دائمًا لغسل الأيدي بالماء والصابون لأنه يسقط البكتيريا والفيروسات الضارة، أما الكحول فيفضل استخدامه أثناء التواجد خارج المنزل.

وحذر من كثرة استخدام الكحول لأنه من الممكن أن يقتل البكتيريا المفيدة ويزيد من فرصة الإصابة بالالتهابات.

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ومن جانبه قالت أستاذ الأمراض الجلدية وجراحات الليزر الدكتورة إيمان سند، إن الإفراط في استخدام الكحول يتسبب في موت البكتيريا النافعة الموجودة على سطح الجلد، وأن وجودها ضروري لأنها تحافظ عليه وتمنع تواجد الفطريات.

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كما أن الكحول يهدد الـ pH المسؤول عن توازن سطح الجلد، غير أنه يسمح بنمو البكتيريا والفطريات النافعة، ويضعف الكحول مناعة الجلد ويزيل الطبقات السطحية لقرنية الجلد.

ويتسبب الكحول أيضا في التغيير من طبيعة الجلد عن طريق الوسط الحمضي والقاعدي، ويغير من الطبقة القرنية الموجودة على سطح الجلد التي تعطيه الحماية.

كما يؤثر الكحول على البكتيريا الحميدة سواء بإزالتها أو قتلها، كما أنه يغير من الوضع الفسيولوجي للجلد الذي يسمح بتكاثر الفطريات على سطح الجلد.

أما عن عدد مرات استخدام الكحول، فيختلف بحسب اختلاف نوع الجلد، وحسب الأماكن التي نذهب إليها، فإذا كان المكان ملوث ومزدحم ضروري استخدام الكحول عدة مرات، ولكن يجب أن نعوض الجلد بوسائل الحماية باستخدام الكريمات والمرطبات، ولا إفراط ولا تفريط، وتجنب وسواس التلوث بداخلنا لأنه يؤثر على الجلد سلبيا.

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