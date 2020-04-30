الامارات | فضلات حيوانات ورائح كريهة في حدائق السويد لمنع الناس من التجمع

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستقوم مدينة لوند في السويد بوضع الزبل (فضلات الحيوانات)، والروائح الكريهةـ في متنزهاتها لثني السكان عن الاحتفال بعيد الربيع التقليدي، في إطار مكافحة انتشار وباء كوفيد-19 على ما أعلنت السلطات.

وطلبت البلدية التي تنوي أيضا نصب حواجز حول متنزه المدينة الرئيسي من السكان التخلي عن "ليلة فالبورغيس" التقليدية هذه التي يحتفل بها اليوم وهي احتفال شعبي جدا في السويد يرمز إلى انتهاء فصل الشتاء.

وخلال هذه الاحتفالات يغني السويديون ويشعلون النار في مواقد في المتنزهات والحدائق.

وقال مسؤولون في البلدية إن سلطات المدينة ستذهب أبعد من ذلك، مع نشرها طنا من زبل الدجاج في المتنزه الرئيسي لتحقق بذلك هدفين، يتمثل الأول بصيانة الحدائق والثاني بإبعاد الأشخاص الذين قد يحاولون انتهاك القيود المفروضة بسبب الوباء.

وقال غوستاف لوندبلاد الذي يتولى الشؤون البيئية في البلدية "زبل الدجاج له رائحة كريهة للغاية. وليس من الممتع الجلوس وسط رائحة كهذه".

وتكون الاحتفالات هذه التي قد تستقطب 30 ألف شخص، "عفوية" لذا من الصعب حظرها على أرض الواقع.ولوند هي من أهم المدن الجامعية في السويد وغالبية سكانها البالغ عددهم 125 ألف نسمة هم من الطلاب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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