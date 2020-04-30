الامارات | لبنان ينقذ امرأة نيجيرية عرضت للبيع على "فيسبوك" ب 1000 دولار

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت السلطات اللبنانية امرأة نيجيرية عرضت للبيع على موقع "فيسبوك في لبنان، بعد أيام من القبض على رجل يشتبه بضلوعه في إعلان البيع الذي حدد مبلغ 1000 دولار. بحسب هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي".

وقالت رئيسة مفوضية شؤون المغتربين النيجيريين، أبيكي دابيري إيريوا،إن المرأة التي تبلغ الثلاثين من عمرها توجد الآن في السفارة النيجيرية في بيروت وهي آمنة، بعد أن أنقذتها السلطات.

ولم تقدم رئيسة المفوضية أي تفاصيل بشأن الطريقة التي أنقذت بها المرأة، لكنها قالت إن حالة الإغلاق التي فرضتها السلطات في لبنان لمكافحة فيروس كورونا ساعدت في تقفي أثرها.

واستاعت القوات الامنية القبض على رجل في الأسبوع الماضي لعرضه عاملة منزلية للبيع مقابل 1000 دولار، على فيسبوك. وجرى تداول صورة الإعلان بعد نشره على الإنترنت.

وتقول الأمم المتحدة إن آلاف النساء والفتيات من نيجيريا ومن بلدان إفريقية أخرى، يتاجر بهن كل عام، عن طريق وعدهن بأعمال زائفة في أوروبا وآسيا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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