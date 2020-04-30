جيجي حديد تصدم جمهورها بإخفاء حملها بالأزياء الفضفاضة لمدة 5 أشهر

صدمت عارضة الأزياء الأميركية من أصولٍ فلسطينية "جيجي حديد" جمهورها بالإعلان عن حملها الأول من حبيبها زين مالك، وأنها تقترب من الشهر الخامس من الحمل، وبالرغم من ذلك، لم تظهر علامات الحمل عليها مطلقًا بسبب أنها قررت إخفاء الحمل بالملابس والأزياء الفضفاضة حتى الإعلان في الوقت المناسب.

وفقًا لموقع TMZ فإن عارضة الأزياء البالغة من العمر 25 عامًا حامل في الأسبوع العشرين؛ ما يجعل موعد ولادتها في منتصف سبتمبر تقريبًا.

وأثناء مشاركتها في عروض الأزياء هذا العام، أخفت جيجي نتوء بطنها بالاعتماد على ملابس فضفاضة وكبيرة الحجم بدءًا من شهر فبراير على وجه التحديد، ففي الـ22 من يناير، ارتدت جيجي ملابس بحّار مثيرة في عرض جان بول غوتييه هوت كوتور لربيع / صيف 2020 لأسبوع الموضة في باريس، وبهذا الزي كانت بطنها مشدودة مستقيمة فيبدو أنها كانت في الشهر الأول.

وبعد بضعة أسابيع، ارتدت جيجي فستانًا من الدانتيل الأسود خلال عرض Tom Ford AW20 في لوس أنجلوس في الـ 7 من فبراير.

وبدأت العارضة في ارتداء ملابس فضفاضة في الـ 12 من فبراير عندما سارت على ممر مارك جاكوبس خلال أسبوع الموضة في نيويورك، حيث ارتدت سترة بيضاء كبيرة وتنورة متطابقة، وفي الـ 20 من فبراير، ارتدت جيجي فستانًا مليئًا بالورود بطول الركبة، وكان واسعًا جدًا خلال عرض أزياء موسكينو لأسبوع ميلانو للأزياء.

وفي اليوم التالي، ظهرت بصحبة صديقتها، كيندال جينر وارتدت بذلة خضراء ومن فوقها معطف طويل أخفى بطنها بالكامل، وأثناء اتجاهها إلى باريس في الـ 3 من مارس، ارتدت جيجي قميصًا أزرق مخططًا كبيرًا مع سترة طويلة فوضوية وبنطال فضفاص.

ونشرت مؤخرًا صورة لنفسها خلال عيد ميلادها الخامس والعشرين وهي تحتفل مع صديقها، وكان الثنائي يبتسمان في مزرعة بنسلفانيا حيث تم عزلهما معًا وكانت جيجي ترتدي الجينز المربوط وسترة سوداء.

يذكر أن علاقة جيجي وزين بدأت في عام 2015 ولكنهما انفصلا في عام 2018، قبل أن يظهرا معًا من جديد في ديسمبر من 2019 وفي فبراير 2020، كما أنهما احتفلا سويًا بعيد الحب ليعلنا رسميًا عودة علاقتهما.

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