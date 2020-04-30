تُفضل العرائس في الأعراس الصيفية ارتداء صنادل مفتوحة بدلاً من ارتداء الأحذية التقليدية المعتادة، حيث تناسب الصنادل فساتين الزفاف الصيفية، خاصة إذا أقيم حفل الزفاف في مكان مفتوح مثل شاطئ البحر أو أحد الحدائق.

وإذا كنتِ تبحثين عن موديلات صنادل بكعب لأعراس صيفية، جمعت لكِ هذا الألبوم لاختيار التصميم الأنسب لك من بينها.



صندل من الدانتيل الأبيض بكعب متوسط الطول

يُناسب هذا الصندل فساتين الزفاف البيضاء المُصممة من الشيفون أو الدانتيل، فكعبه الأمامي العريض يساعد العروس على التحرك بحرية دون إرهاق قدميها خلال حفل الزفاف.

ويتميز تصميم هذا الصندل ذو الدانتيل الأبيض بالأناقة والفخامة، خاصة مع الفيونكة الساتان التي تجمع الجزأين الخلفيين للصندل والمُصممين من الدانتيل الذي يتصل بالكعب الخلفي الرفيع.



صندل ذهبي ذو كعب رفيع

إذا وقع اختياركِ على فستان زفاف ذهبي أو بيج، لمواكبة صيحة فساتين الزفاف المُلونة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، فيمكنكِ في هذه الحالة الاستعانة بصندل باللون الذهبي، مثل هذا التصميم الأنيق ذو الكعب الرفيع متوسط الارتفاع، مع الجلد الذهبي الذي يجمع نصفي الحذاء الذين يغطيان كعب القدم.



صندل فضي مع كعب مرتفع

يناسب هذا الصندل الفضي المُرصع بالخرز اللامع مع الكعب العالي الرفيع، فساتين الزفاف ذات اللون الفضي أو الفساتين ذات اللون الأبيض الثلجي.

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صندل فضي بكعب رفيع مُرصع

إذا كنتِ تبحثين عن تصميمات صنادل أكثرفخامة وأناقة، فإن هذا التصميم ذو الكعب الأمامي العريض، مع الجلد المُرصع بالورود الفضية ذات اللؤلؤ الذهبي، والذي يغطي كعب القدم، سيكون اختياراً مثالياً لك لإطلالة غير تقليدية في ليلة زفافكِ.



صندل من الجلد باللون الأسود

إذا كنتِ عروس غير تقليدية، وتبحثين عن الاختلاف في ليلة زفافكِ، ووقع اختيارك على فستان زفاف باللون الأسود، فيمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لصندل من الجلد الأسود اللامع ذو كعب رفيع وقصير، لتكملي إطلالتك المُميزة في ليلة الزفاف.

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