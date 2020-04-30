إطلالات النجمة بيونسيه بالأصفر أفكار جذابة للنساء السمراوات

النجمة السمراء بيونسيه Beyonce تعتبر من الأشهر في العالم، ومن الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث على انستقرام تمتلك 145 مليون متابع، وطبعاً هي إحدى أبرز أيقونات الموضة في عصرنا الحالي. وقد تميزت بإطلالاتها الجريئة وخياراتها العصرية والأنثوية في الموضة. واليوم جمعنا بالصور أبرز إطلالات النجمة بيونسيه بالأصفر، وهذا اللون، كما نعلم جميعنا، مثالي للنساء صاحبات البشرة السمراء، حيث أنه يبرز جاذبيتهن بطريقة مميزة ومشرقة. ولهذا ننصحك بأن تستوحي أفكار بعض الإطلالات في هذا اللون من النجمة بيونسيه. وإليك بعض الأمثلة.



لوك شبابي في فستان أصفر قصير نسقته بيونسيه:



إطلالة صيفية شبابية ومشرقة اعتمدتها بيونسيه Beyonce وقد اختارت فيها فستانا قصيرا باللون الأصفر الغني، بقصة الاوف شولدرز، مزين بالكشكش بطريقة ناعمة، وطوله يصل أعلى حد الركبة، وقد نسقت معه صندل من دون كعب باللون الذهبي، ونظارات شمسية بإطار مستدير مستوحاة من السبعينات، ومجموعة من عقود التشوكر.



بيونسيه في بدلة أنيقة من غوتشي باللون الأصفر:



اعتمدت هنا أيضاً بيونسيه Beyonce اللون الأصفر لإحدى إطلالاتها على المسرح، وهذه المرة اختارته على بدلة رسمية مصنوعة من قماش البروكار من غوتشي Gucci بتصميم أنيق، مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد زينت رقبتها بوردة قماشية باللون البنفسجي، ونسقت معها حذاء باللون الذهبي.



إطلالة ملفتة في جمبسوت أصفر من فيرساتشي اختارتها بيونسيه:



تعشق بيونسيه Beyonce الإطلالات الدراماتيكية اللافتة، وهنا شاهدناها في لوك مبتكر من فيرساتشي Versace كان عبارة عن جمبسوت بتصميم جريء وقصة ضيقة، زينت خصره بحزام على شكل سلسلة معدنية، واعتمدت معه العديد من المجوهرات الذهبية، وكانت قد أكملت اللوك بمعطف طويل من الأورغانزا وقبعة كبيرة وملفتة، وحذاء مطاطي أصفر أيضاً.

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بيونسيه في فستان براق أصفر من يوسف الجسمي:



تألقت بيونسيه Beyonce في إحدى المناسبات بإطلالة لافتة نسقتها بطريقة مميزة، وهذه المرة وقع اختيارها على فستان باللون الأصفر مطرز بحبات الكريستال البراقة من يوسف الجسمي Yousef Aljasmi قصته ضيقة مع ياقة عالية وأكمامه طويلة، وقد اعتمدت معه تسريحة شعر غريبة على شكل جدلة طويلة وصلت تقريباً حد الأرض، ومجوهرات ماسية بارزة وملتفة.

إطلالات النجمة بيونسيه Beyonce بالأصفر متنوعة وملفتة، شاهدي الصور واستوحي أجمل الأفكار الجذابة الخاصة بالنساء السمراوات.

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