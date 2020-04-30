طريقة عمل ربطة الشعر سكرانشي في المنزل من دون ماكينة خياطة

ربطة شعر الـScrunchie هي من بين أكسسوارات الشعر الرائجة في ربيع 2020. هذا الأكسسوار هو عبارة عن ربطة شعر مطاطية ملفوفة بقطعة قماش وتحمل طابع فينتاج، إذ كانت رائجة جدّاً في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات. إذا كنتِ من محبّات هذه الصيحة وتريدين تبنّيها هذا الربيع، فلمَ لا تصنعين واحدة بنفسك؟ ستقضين بعض من الوقت الممتع في الحجر المنزل كما وستصممين ربطة شعر باللون، القماش والمقاس الذي تريدينه. إضافة إلى ذلك، نؤكّد لكِ أن طريقة عمل السكرانشي في المنزل من دون ماكينة خياطة سهلة ولا تتطلّب سوى بعض الأغراض الموجودة لديكِ. إليكِ طريقتين مختلفتين لعمل السكرانشي في المنزل.

الطريقة الأولى: طريقة عمل ربطة الشعر سكرانشي في المنزل بواسطة خياطة اليد

إذا كنتِ تحبين خياطة اليد وتبرعين فيها، فهذه الطريقة تناسبكِ. إليكِ كل التفاصيل.



الأغراض التي تحتاجينها لعمل ربطة الشعر سراكنشي:

قطعة من القماش. من الممكن أن تستعملي توب قديم لديكِ ولم تعودي بحاجة إليه، كما ويمكنكِ استعمال أي نوع من القماش.

مقص

خيط

إبرة

ربطة شعر

شريط قياص

كيفية عمل ربطة الشعر سكرانشي، خطوة بخطوة

قومي بقص قطعة القماش على شكل مستطيل بمقاس 40x8 سم أو المقاص الذي تختارينه. من الجدير ذكره أن كل ما كان المستطيل أكبر، كل ما كان حجم السكرانشي أكبر والعكس صحيح.

قومي بتعبئة الخيط في الإبرة واحرصي على أن يكون هذا الأخير بطول يكفي لخياطة القماش بالكامل. إضافة إلى ذلك، للحصول على خياطات متينة، يجب أن يكون الخيط على طوقين، أي طول مضاعف لطول القماش.

ضعي ربطة الشعر على طرف القماش بطريقة تكون في داخل هذا الأخير من خلال طيه في النصف ليصبح الطرفين سوياً. احرصي على أن تكون جهة القماش الصحيحة إلى الداخل، أي إذا اخترتِ قماش مطبّع، يجب أن تكون الرسومات غير مرئية.

ابدئي بخياطة الطرفين سوياً على طول القماشة وتأكدي من أن تكون الغرزات صغيرة ومتينة كي لا تتمزّق لاحقاً.

عندما تنتهين، اعقدي الخيط جيداً وقومي بقص ما تبقى منه.

ستلاحظين أن الخياطات مرئية وهنالك جهتين مفتوحتين. الآن قومي بقلب القماشة من إحدى الجهتين بواسطة أصابيعكِ، حتى تصبح الخياطات في الداخل والطبعات مرئية.

أخيراً، ضعي جهة داخل الأخرى، وقومي بخياطتهما سوياً.



الطريقة الثانية: طريقة عمل ربطة الشعر سكرانشي في المنزل بواسطة فرد الشمع اللاصق

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هذه الطريقة سهلة جداً، لا تحتاجين فيها أبداً للخياطة.

الأغراض التي تحتاجينها لعمل ربطة الشعر سكرانشي:

قطعة من القماش. من الممكن أن تستعملي توب قديم لديكِ ولم تعودي بحاجة إليه، كما ويمكنكِ استعمال أي نوع من القماش.

مقص

فرد الشمع اللاصق

ربطة شعر

شريط قياس

كوب

كيفية عمل ربطة الشعر سكرانشي، خطوة بخطوة

قومي بقص قطعة القماش على شكل مستطيل بمقاس 40x8 سم. من الجدير ذكره أن كل ما كان المستطيل أكبر، كل ما كان حجم السكرانشي أكبر والعكس صحيح.

ضعي الشمع اللاصق على جهة واحدة من الطرف الصغير للقماش

قومي بطيّ القماش المستطيل في النصف، ليلصق الطرف الثاني بالأول. ستحصلين على قطعة دائرية شبيهة بالباندانا.

ضعي قطعة القماش هذه داخل ربطة الشعر.

ضعي كل من القماش والربطة سوياً على كباية، بطريقة تكون فيها الربطة فوق قطعة القماش وتقريباً في منتصفها.

حاولي تمليس القماشة والتخلّص من الكمية المتراكمة في الجهة التي ستبدأين بها الخطوة التالية.

قومي بثني كل من الجهة العلوية والسفلية بحوالي النصف سم.

ضعي الشمع اللاصق على جهة واحدة وألصقيها بتلك التي تقابلها.

اكملي هذه الخطوة على القماش بالكامل وستحصلين على سكرانشي

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