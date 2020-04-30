طريقة تنسيق البدلة السوداء بستايل كاجوال

تعتبر البدلات من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة عاشقة لآخر صيحات الموضة.

والبدلة السوداء من القطع الأنيقة التي يمكن ارتدائها في كل وقت سواء كانت كاجوال أو كلاسيك، فإطلالتك بالبدلة السوداء تتحدد وفقا للاكسسوارات، فمثلا إذا كت ترغبين في التألق بالبدلة السوداء بستايل كاجوال فعليك اختيار قميص أو بلوزة شيفون وانتعلي حذاء رسمي وحقيبة صغيرة.

طريقة تنسيق البدلات السوداء



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إن كنت ترغبين في التألق بالبدلة السوداء بستايل كاجوال، فهنا عليك ارتداء تي شيرت سواء كان بلون موحد أو تزينه بعض الرسومات، كذلك السويت شيرت في أيام الشتاء القارسة، وانتعلي حذاء رياضي بستايل عصري وأنيق.

البدلة السوداء أيضا تتيح لك الظهور بإكسسوارات مختلفة وملونة، مثل الوردي، الأزرق الملكي، الأبيض، البيج، الفوشيا وغيرها الكثير من ألوان الإكسسوارات التي ستمنحك اللوك الذي تأملين فيه.

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