فساتين زفاف فخمة سعودية

تتميز الأعراس السعودية بفخامتها التي تظهر بوضوح في كل تفاصيل حفل الزفاف سواء التفاصيل التي تتعلق بإطلالة العروس مثل فستانها وتسريحة شعرها ومكياجها، أو التفاصيل الخاصة بديكور قاعة الزفاف، أو الورود التي تزين الطاولات أو قائمة الطعام والمشروبات التي تُقدم للضيوف.

وإذا ألقينا نظرة على تفاصيل إطلالة العروس السعودية في حفل زفافها، سنجد أن فساتين الزفاف التي تختارها العرائس في السعودية تتميز بفخامة لافتة للأنظار.

لذلك جمعت لك في هذا الألبوم مجموعة تصميمات لفساتين زفاف فخمة سعودية، لعروس ربيع وصيف 2020.



فستان زفاف أوف شولدر من الدانتيل المُطرز

تتميز فساتين الزفاف الأوف شولدر ذات التنورة المنفوشة بأناقتها وفخامتها، خاصة عندما يتم تصميمها من أقمشة الدانتيل المُطرز بالخرز اللامع.

وإذا كنتِ عروس سعودية وتبحثين عن تصميم فخم وأنيق يناسب حفل زفافكِ، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لفستان أوف شولدر مُصمم من الشيفون المُطرز بدانتيل على شكل أوراق الشجر، مع الخرز الفضي اللامع الذي يُزين تنورة الفستان المنفوشة، والصدر المُصمم من الدانتيل.

كما صُممت طرحة الفستان الطويلة المنسدلة حتى الذيل، بالأقمشة والتطريزات ذاتها، لتنسدل على الذراعين وكأنها أكمام للفستان.



فستان من الشيفون والدانتيل بأكمام طويلة

تعد أقمشة الدانتيل من أفخم وأجمل الأقمشة التي تُستخدم في تصميم فساتين الزفاف، فطالما كانت هذه الأقمشة هي الاختيار المُفضل للعرائس لإطلالة فخمة وأنيقة في ليلة الزفاف.

وإذا كنتِ عروس سعودية وتبحثين عن إطلالة فخمة في ليلة زفافكِ، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لفستان من الشيفون المُطرز بالكامل بالورود الدانتيل، مع الأكمام الطويلة الواسعة من الأطراف، والتنورة المنفوشة ذات الذيل الطويل المُنسدل.

Advertisements



فستان من الشيفون والدانتيل مع حزام عريض للخصر

إذا كنتِ عروس سعودية ذات جسم مثالي وخصر نحيف، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لفستان زفاف مُصمم من تنورة منفوشة من الشيفون، مع حزام عريض على الخصر، وصدر وأكمام طويلة مُصممة من الدانتيل الأبيض.

فستان زفاف أوف وايت من الكريب المُطرز

أصبحت فستاتين الزفاف الأوف وايت من الصيحات الرائجة في حفلات الزفاف في الآونة الأخيرة.

وإذا كنتِ تريدين الظهور بإطلالة فخمة وغير تقليدية في ليلة زفافكِ، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لفستان زفاف باللون الأوف وايت، مُصمم من أقمشة الكريب المبطن بالتول المنفوش، والمطرز بالدانتيل والخرز، مع أكمام طويلة تكشف الأكتاف، مُصممة من قماش الشيفون المُطرز بالدانتيل.

قد يهمك أيضا:

تألقي بـ"الفساتين الطويلة" على طريقة رابعة الزيات في رمضان

النجمات يزددن جاذبية في قماش الجلد