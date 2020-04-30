أفكار مدهشة لتجعيد شعرك بأشياء من منزلك

مع تشجيع الناس على البقاء في المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا، بات من الممكن للنساء استثمار الوقت في الكثير من النشاطات وخاصة تلك التي تتعلق بالعناية بمظهرهن.

وبما أن الكثير من النساء يواجهن صعوبة في تنفيذ تسريحات شعر مميزة بسبب عدم مقدرتهن على ارتياد صالونات التجميل حالياً، شاركت مصففة الشعر الهندية بريانكا في كارما، ثلاث طرق سهلة لتجعيد الشعر باستخدام أدوات بسيطة للغاية، على النحو التالي:

استخدام فرشاة المكياج

قومي بلف خصلة من الشعر حول نهاية فرشاة المكياج، وثبتيها بجهاز كيّ الشعر لعدة ثوان، ثم اتركيها. كرري العملية مع بقية خصال الشعر وستحصلي على التجعيد المطلوب.

استخدام دبوس الشعر

استخدمي دبوس الشعر، لنسج ولف الشعر بين الحافتين المستقيمتين، واضغطي عليه باستخدام جهاز الكيّ. بعد ذلك أزيلي جهاز الكي والدبوس وستحصلي على نتيجة رائعة.

استخدام الشوكة

أمسكي بمقبض الشوكة ولفي خصال الشعر على أسنانها واضغطي عليها بجهاز كي الشعر لعدة ثوان، أزيلي جهاز الكيّ، وفكي خصال الشعر عن الشوكة ولاحظي النتيجة.

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