للوقاية من كورونا.. نظف أسنانك قبل مغادرة المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - حث طبيب أسنان بجامعة بريستول البريطانية على أهمية تنظيف أسنانهم قبل مغادرة المنزل في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا معتبراً أن معجون الأسنان يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بالفيروس أو نشره عن طريق الفم، حسب ما جاء في 24 الإماراتي.

وعن أسباب تنظيف الأسنان مباشرة قبل الخروج من المنزل، شرح مارتن آدي، أستاذ طب الأسنان الفخري من أن التأثير المضاد للميكروبات لمعجون الأسنان يستمر فقط من ثلاث إلى خمس ساعات، لذلك اقترح أن يقوم الناس بتنظيف أسنانهم قبل الخروج للتأكد من التأثير النشط لمعجون الأسنان إذا ما اتصلوا بأشخاص آخرين.

واعتبر أن معجون الأسنان يحتوي على نفس المنظفات الموجودة في جل غسول اليد الموصى به ضد فيروس كورونا.

وأضاف أنه ينبغي تعزيز ممارسة نظافة الفم الموصى بها بالفرشاة مرتين في اليوم لمدة دقيقتين. كما قال آدي إن العديد من أولئك الذين لا يفعلون ذلك هم من بين الأكثر عرضة لعدوى كورونا مثل كبار السن.

أما بالنسبة لهؤلاء العاملين في الخدمات الصحية، يجب أن يتم تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل ارتداء معدات الحماية"، وفقاً لما نقلته صحيفة ميرور البريطانية.