هذه الفاكهة تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الفراولة تعد وجبة بينية مثالية؛ حيث إنها قليلة السعرات الحرارية من ناحية وغنية بالمعادن والفيتامينات من ناحية أخرى.

وأوضحت الجمعية أن الفراولة تتكون من الماء بنسبة تصل إلى 90%، وبالتالي تحتوي 100 جرام من الفراولة على 43 سعرا حراريا، كما أنها غنية بالألياف الغذائية المفيدة لعملية الهضم، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة.

وتعتبر الفراولة كنزا من المعادن والفيتامينات؛ حيث إنه تحتوي على فيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك والنحاس وحمض الفوليك.

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