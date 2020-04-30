الامارات | مدفع الإفطار.. بتوقيت دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع الإفطار.. بتوقيت دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كما كل رمضان، يحافظ مدفع الإفطار على موقعه في منطقة المنخول، ليعلن للصائمين أنه قد حان موعد الإفطار، بحسب توقيت مدينة دبي وضواحيها.

وتحرص شرطة دبي على تنظيم هذا الطقس الرمضاني العريق في العديد من الأماكن بالإمارة، وخلال الظروف العادية، وبعيداً عن أزمة «كورونا» وما فرضته من إجراءات احترازية، تجتذب تلك المواقع زواراً بالجملة، يحرصون على متابعة هذه اللحظة عن قرب، وتوثيقها بهواتفهم لتصير ذكرى رمضانية سعيدة.

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