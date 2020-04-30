محمد اسماعيل - القاهرة - تعطير الجسم خطوة مهمة تساعدك على التخلص من الروائح الكريهة للعرق خاصة في فصل الصيف، كذلك تعطيكي ثقة أكبر في نفسك. ولا تحتاجين إلى منتجات باهظة الثمن حتى تحافظين على رائحة جسمك منعشة، وفي أفضل حالاتها. يقدم لكم "الخليج 365"، طريقة عمل معطر للجسم بتكاليف بسيطة ومكونان أثنين فقط، مع خبيرة التجميل "مي النمكي".

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كانت هذه تفاصيل خبر بمكونين فقط .. طريقة عمل معطر للجسم يدوم 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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