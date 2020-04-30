طرق بسيطة للتخلص من اضطرابات القولون في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
تؤثر العادات الغذائية الخاطئة على القولون، وتؤدي إلى الشعور بآلام مزعجة وانتفاخ البطن، إلى جانب المشكلات الصحية مثل الإمساك، ورغم هذا هناك فئات يمكنها الاستفادة من الصيام من بينهم مرضى القولون المزمن.
يستعرض "الكونسلتو" أبرز الطرق التي يمكنك اتباعها في المنزل، للتخلص من اضطرابات القولون في رمضان.
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