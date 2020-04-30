طرق بسيطة لتحويل أي تيشيرت إلى كمامة دون خياطة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يشجع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على ارتداء قناع وجه من القماش عند الخروج من المنزل في محاولة للمساعدة على منع انتشار الفيروس.

تبيع العديد من الشركات (وتتبرع) بأقنعة الوجه الواقية، ولكن بسبب الارتفاع الأخير في الطلبات، يعاني بعض تجار التجزئة من تأخيرات في الإنتاج.

وانتقل العديد من الأشخاص إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم دروس لتعليم كيفية صناعة أقنعة الوجه، والكثير منها يستخدم مواد من جميع أنحاء المنزل مثل القمصان القديمة والشراشف والجوارب.

وقد تم إصدار طريقة جديدة مؤخراً حول صناعة قناع الوجه بدون خياطة من قميص ذو قماش سميك نسبياً، لا يستغرق صناعته أكثر من عشر دقائق. فيما يلي الطريقة التي أوردها موقع "24" الإماراتي عن "إم إس إن" الإلكتروني:

قم بالقياس وقص القميص

Advertisements

بدءاً من أسفل القميص، قم بقياس الارتفاع من 7 إلى 8 بوصات. قص مسافة بادئة. استمر في فعل الشيء نفسه على الجانب الآخر وستصبح هذه القاعدة قناعك.

قم بقطع ست إلى سبع بوصات لتشكيل كل من رباطات القناع العلوية والسفلية. يجب أن يكون عرض الأربطة حوالي بوصة.

قص القماش الزائد

الآن بعد أن قمت بتشكيل الأربطة، ستحتاج إلى قطع النسيج الزائد بين الاثنين. يمكنك استخدام هذا القماش كعزل إضافي في القناع الخاص بك.

جرب قناع الوجه

ستستقر العقدة العلوية على المنطقة العلوية من رأسك بينما يتم ربط الخيوط السفلية حول رقبتك. يجب أن يغطي الجزء الأمامي من القناع من جسر أنفك حتى منتصف العنق.