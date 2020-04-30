الامارات | معهد الأمصال الهندي ينتظر نتائج لقاح «إكسفورد»

شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الأمصال الهندي ينتظر نتائج لقاح «إكسفورد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال معهد الأمصال الهندي، أمس، إنه يعتزم هذا العام إنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد، يخضع لتجارب سريرية في بريطانيا.

ومعهد الأمصال الهندي أكبر مؤسسة لصناعة الأمصال في العالم من حيث الحجم، وهو مرشح كي ينتج بكميات ضخمة اللقاح الذي تطوره جامعة أوكسفورد، التي بدأت تجربته على البشر الأسبوع الماضي، كما أنه من رواد السباق العالمي لصنع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي لمعهد الأمصال، أدار بونوالا، إنه على الرغم من أنه لم يثبت بعد فاعلية لقاح أوكسفورد ضد «كوفيد-19» قررت شركة الأمصال الهندية بدء تصنيعه، بعد أن ثبت نجاحه في تجارب على الحيوانات، وبدأت تجربته على البشر. ويطلق على لقاح أوكسفورد «سي إتش إيه دي أو إكس 1 إن كوفيد-19».

وأضاف بونوالا أنه يأمل بنجاح تجارب لقاح أوكسفورد، التي من المقرر أن تنتهي في سبتمبر المقبل تقريباً.

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وقال علماء أوكسفورد، الأسبوع الماضي، إن التركيز الرئيس للتجارب المبدئية هو التأكد ليس فقط مما إذا كان اللقاح يعمل، ولكن ما إذا كان يحفز استجابات مناعية جيدة، وليس له آثار جانبية غير مقبولة.

وسجلت إصابة نحو 3.05 ملايين شخص على مستوى العالم، إضافة إلى وفاة 211 ألفاً و376 آخرين بسبب «كوفيد-19»، وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس «كورونا».

المعهد أكبر مؤسسة لصناعة الأمصال في العالم من حيث الحجم.

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