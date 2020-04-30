الامارات | علماء يطوّرون نباتات مضيئة باستخدام الحمض النووي للفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يطوّرون نباتات مضيئة باستخدام الحمض النووي للفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة تم نشرها في دورية «نيتشر بيوتكنولوجي» أن فريقاً دولياً من العلماء في لندن وموسكو، تمكن من تطوير نباتات تبغ مضيئة، باستخدام الحمض النووي (دي.إن.إيه) لفطر مضيء. وأوضح معهد لندن للعلوم الطبية، في بيان، أن «النباتات التي تحتوي على الحمض النووي للفطر، تتوهج باستمرار طوال دورة حياتها، بداية من كونها شتلات وحتى النضج، ومن دون حدوث أي خلل في وظائفها».

وذكر الفريق، الذي قاده العالمان كارين سركيسيان وإيليا يامبولسكي، أنه رغم أن الضوء ليس في قوة المصباح الكهربائي، إلا أنه تمكن رؤيته بالعين المجردة.

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وتتمحور العملية حول تحويل النباتات لمركب طبيعي عادة ما يسهم في دعم جدران خلايا النبات، وهو حمض الكافئيك، إلى مركب لوسيفيرين الذي ينبعث منه الضوء.

وقال سركيسيان في البيان: «لم نكن نتوقع أن تكون رؤية الضوء في النبات كامل النمو بالعين المجردة، سحرية لهذه الدرجة». وتخطط شركة «بلانتا»، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية ومقرها موسكو، وشاركت في المشروع، للتسويق لمفهوم إدخال نباتات الزينة المضيئة.

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