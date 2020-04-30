الامارات | السفر عبر الفضاء يُحدث تمدداً في حجم الأدمغة

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شكرا لقرائتكم خبر عن السفر عبر الفضاء يُحدث تمدداً في حجم الأدمغة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت دراسة جديدة إلى أن البقاء لوقت طويل في الفضاء يؤدي إلى توسع حجم أدمغة رواد الفضاء، إذ يعاني أغلبية أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية، تورماً في أعصابهم البصرية، إضافة إلى فرط سوائل يزيد من حجم أدمغتهم.
وقال أستاذ في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن، لاري كرامر: «خلال ظروف الجاذبية الصغرى، لا تتجه سوائل الجسم نحو الأطراف السفلية، لكنها تنتشر في الأعلى، ما قد يحدث تغيرات في العين والحجيرات القحفية».
وقال كرامر في بيانه: «إن ما اكتشفناه هو وجود زيادة ملحوظة في حجم المادة البيضاء في الدماغ، والمادة البيضاء مسؤولة عن الزيادة الأكبر في حجم الدماغ». واكتشف العلماء كذلك أن الجاذبية الصغرى تسبب تشوهاً وتقلصاً طفيفاً في الغدة النخامية بالدماغ.
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