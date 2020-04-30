الامارات | سوار «توتي فروتي» يُباع بسعر قياسي

شكرا لقرائتكم خبر عن سوار «توتي فروتي» يُباع بسعر قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع سوار يبلغ عمره 90 عاماً مرصع بالألماس والأحجار الكريمة، بأكثر من مليون دولار في مزاد عبر الإنترنت في نيويورك.

ووصنعت شركة المجوهرات الفرنسية الفاخرة «كارتييه» السوار، الذي يطلق عليه «توتي فروتي»، في عصر «آرت ديكو» في ثلاثينات القرن الماضي.

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وأعلنت دار مزادات «سوثبي» أن القطعة بيعت مقابل 1.34 مليون دولار بعد منافسة بين خمسة مزايدين، ما يجعل السوار أغلى قطعة مجوهرات تباع على الإطلاق في مزاد عبر الإنترنت.

وقالت الدار إن سعر البيع جاء أعلى بكثير من السعر المقدر سابقاً عند 800 ألف دولار.

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