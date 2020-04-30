دعاء فاروق تخطف الأنظار عبر "انستجرام" بملابس محتشمة

القاهرة - لايف ستايل
حرصت الإعلامية دعاء فاروق، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة لها.
تألقت دعاء فاروق، فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت عباءة جذابة باللون الأبيض و اتسم التصميم بأنه مزين بالألوان و التطريزات المبهجة، وحمل التصميم توقيع Banat El Omda Designs.
وانتعلت دعاء فاروق، حذاء أنيق باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها بحجاب أنيق لا يحمل أى نقوشات باللون الفوشيا مما منحها إطلالة محتشمة و مبهجة.
تزينت دعاء فاروق بمجموعة من الإكسسوارات الأنيقة و المتناسقة مع إطلالتها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.
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