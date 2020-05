ريا أبي راشد فى إطلالة بسيطة من منزلها مع ابنتها

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد فيديو عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة بسيطة ناعمة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت ريا أبي راشد على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : We like to move it move it! .. Happy #internationaldanceday everyone! Goofy Dancing is one of the best things you can do for your body soul! .. وتعني : احنا بنحب نتحرك باستمرار.. يوم رقص عالمي للجميع.. النط واحدة من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لإنعاش جسدك.

وظهرت ريا أبي راشد سويت شيرت باللون الأسود والأحمر من الجلد، على بنطال جلد باللون الأسود، وهو ما أبرز رشاقتها ونعومة إطلالتها.

وقامت ريا أبي راشد بلم شعرها منسدلا إلى الوراء بعمل ذيل حصان بطريقة انسيابية ناعمة وهو ما تناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع المكياج وإرتداء الاكسسوارات، حيث انها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية ناعمة.

