مي سليم تثير الجدل بصورة جديدة على "إنستجرام" ببدلة رجالي حرير

نشرت الفنانة مي سليم صورة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت من خلال صورتها بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى رقة وجمال إطلالتها. وظهرت مي سليم ببدلة رجالي من الحرير باللون السكري اللامع ، بأكمام طويلة، مزينة بأزرار باللون الذهبي، وهو ما ابرز رقة وأناقة إطلالتها.

فيما رفعت مي سليم شعرها إلى الوراء وتركته منسدلا على ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، واختارت مي سليم، بعض اللمسات من الآي شادو و السموكي ايز البني؛ لإبراز جمال عينيها، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.

ولم تتكلف مي سليم في ارتداء الإكسسوارات ، حيث انها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي مع قلادة بنفس اللون، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة.

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