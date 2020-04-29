الامارات | الصين تعيد فتح المدينة المحرمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعيد فتح المدينة المحرمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الصين انها ستعيد فتح المدينة المحرمة اعتباراً من الجمعة بعد إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، في إشارة إلى سيطرة بكين على انتشار الفيروس على أراضيها.

وكانت السلطات قد أغلقت في 25 يناير الماضي جميع مناطق الجذب السياحي، ومن بينها القصر الإمبراطوري الشاسع الذي يقع بمحاذاة ساحة تيانامين في إطار اجراءات احتواء الفيروس.

وأشار متحف القصر الذي يدير المدينة المحرمة اليوم إلى أنه سيعاد فتحها اعتباراً من الأول من مايو، مع تحديد عدد الزوار بـ5000 يومياً مقابل 80 ألف قبل انتشار الوباء.

وستفرض السلطات على الزوار ارتداء الكمامات وإظهار معلومات صحية خاصة على تطبيق خاص على الهاتف المحمول تشير إن كان حاملها عرضة للإصابة قبل الدخول، إضافة إلى فحص حرارة الزوار ومراعاتهم للتباعد الاجتماعي بمعدل متر بين الشخص والآخر.

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وبعد نصف ساعة من الإعلان تم حجز نحو 2500 تذكرة في الأول من مايو، وفقاً لموقع التذاكر.

وفي حين أن معظم دول العالم ما زالت تفرض إجراءات العزل، تواصل الصين استئناف العمل وتعيد فتح المدارس ورفع القيود المفروضة على الحركة مع انخفاض عدد الإصابات وعدم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة منذ أسبوعين.

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