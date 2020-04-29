5 عادات صحية تتبعها الملكة إليزابيث تحميها من الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: اتباع العادات الصحية أمر مهم للحماية من الأمراض، وهذا ما تعتقده إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا، التي بلغت عمر 94 عامًا، دون أن تعاني من مشكلات صحية حيث تتبع نظام غذائي صحي، تحكمه الكثير من الضوابط. يستعرض "الكونسلتو" سر صحة الملكة إليزابيث، حسبما ذكر موقع "Medical daily". أقرأ أيضا .. ما سر الصحة الجيدة التي تتمتع بها الملكة إليزابيث الثانية؟

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